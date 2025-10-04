Isparta’da Cezaevi Firarisi Yakalandı: 71 Dosyadan Aranıyordu
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2025 günü il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi bir şahsı yakaladı.
Yapılan incelemede şahsın;
Bilişim Suçları, Dolandırıcılık, Hırsızlık, Silahla Yağma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kasten Yaralama ve Şantaj suçlarından,
5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 71 ayrı dosyadan arandığı,
15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Başkasına ait kimlikle yakalanan şahıs, gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.