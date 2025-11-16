Demir Solar Enerji, Isparta Tarım Fuarı’nda Yoğun İlgi Topladı

Isparta'da bu yıl 20’ncisi düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde geniş bir katılımla kapılarını açtı. Sektörün önemli temsilcilerinin yer aldığı fuarın açılışına iş dünyasından çok sayıda isimle birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Fuarda en çok dikkat çeken stantlardan biri ise Demir Solar Enerji oldu.

Fuarda özel bir alanla yer alan Demir Solar Enerji, ziyaretçilere farklı kapasite ve kullanım alanlarına uygun güneş panelleri, batarya sistemleri, inverter cihazları ve birçok yenilenebilir enerji çözümünü tanıttı. Standı ziyaret eden misafirlere, güneş enerjisi sistemlerinin çalışma mantığından kuruluma, saha uygulamalarından verimlilik oranlarına kadar detaylı bilgiler sunuldu.

Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan stantta, özellikle yayla şartlarına dayanıklı sistemlerin ön plana çıkarıldığı görüldü. Çiftçiler ve işletme sahipleri, güneş enerjisinin sulama sistemlerinde, çiftlik elektrik ihtiyacında ve tarımsal ekipmanlarda nasıl tasarruf sağladığını birebir inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, güneş panellerinin yanı sıra akü çözümlerini, yüksek verimli inverterleri ve çeşitli şarj sistemlerini de yakından görerek ürünlerin teknik özellikleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Firma yetkilileri, fuar süresince güneş enerjisine geçmek isteyen işletmelere özel avantajlı paketler sunduklarını belirtti.

Demir Solar Enerji; çevre dostu, uzun ömürlü ve ekonomik enerji sistemleriyle hem bireysel kullanıcılara hem de tarımsal üretim yapan işletmelere sürdürülebilir çözümler sağlamaya devam ediyor. Fuar ziyaretçileri de firmanın sunduğu ürünleri yakından inceleyerek yenilenebilir enerji teknolojilerinin güncel durumunu görme imkânı buldu.

Demir Solar Enerji İletişim:

0507 629 06 44

www.demirsolarenerji.com.tr

































