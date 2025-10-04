Isparta’da “Narkoalan Uygulaması”: 2 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2025 günü 13.00–16.00 saatleri arasında kent merkezinde “Narkoalan Uygulaması” gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde 2 şahıs üzerinde;

Sentetik Kannabinoid maddesi

28 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Ayrıca şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden yapılacak ihbarların, Narvas Projesi kapsamında titizlikle değerlendirildiği belirtildi.



