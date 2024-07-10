Eğirdir Gölü'ne Yapılacak Çalışmalar Hakkında Güncel Gelişmeler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, ciddi bir çekilme ve su kalitesi sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunların çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Eğirdir Belediyesi ve diğer uzmanlarla bir araya gelerek ortak bir çalışma başlattılar.

Göldeki ot ve dip temizliği için yapılacak çalışmaların alt yapısı için planlama toplantıları düzenlendi. Toplantılarda, Eğirdir Gölü'nün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Uzmanlar, göl ekosisteminin korunması ve su kalitesinin artırılması amacıyla uygulanacak stratejiler üzerinde görüş birliğine vardılar.

Toplantıların ardından, önümüzdeki günlerde göle devasa gemi ve iş makineleri getirilerek önce ot, ardından dip temizliği yapılması planlandı. Projenin tamamlanması ve ihale sürecine geçilmesi için yaklaşık 2 ay süre öngörülüyor.

Eğirdir Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mustafa Özer, yaptığı açıklamada, Eğirdir Gölü'nün bölge için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gölün korunması için hükümetten acil destek beklediklerini belirtti. İsparta'nın içme suyunun önemli bir kısmının Eğirdir Gölü'nden sağlandığını ve tarım sektörünün de bu suya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Bu önemli çevre koruma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması ve Eğirdir Gölü'nün gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için yapılan ortak çaba, bölge halkı ve çevreciler tarafından büyük destek görmektedir.















