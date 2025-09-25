Eğirdir Gölü Kuraklık Nedeniyle İkiye Ayrıldı

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir Gölü, kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle tarihinde ilk kez ikiye bölündü.

Isparta’nın simgesi ve Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir Gölü’nde alarm zilleri çalıyor. Son yıllarda etkisini artıran kuraklık, yetersiz yağışlar ve tarımsal sulamada gölden yapılan aşırı çekim, gölün ekosisteminde büyük tahribata yol açtı.

Yaşanan su kaybı o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki, göl tarihinde ilk kez tamamen ikiye ayrıldı. Önceden tek parça halinde uzanan su kütlesi, çekilmenin etkisiyle ortadan kara hattı ile bölündü. Vatandaşlar artık gölün ortasında yürüyerek karşı kıyıya geçebilecek hale geldi.

Bölge halkı göldeki bu dramatik değişim karşısında büyük endişe yaşıyor. Balıkçılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini belirten yöre sakinleri, tarımın da ciddi zarar gördüğünü ifade ediyor.

Uzmanlar ise Eğirdir Gölü’nün yıllardır süregelen yanlış su yönetimi ve iklim değişikliğinin kurbanı olduğunu vurguluyor. Gölün yeniden eski seviyesine kavuşabilmesi için su kullanımında ciddi kısıtlamalar getirilmesi ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Eğirdir Gölü’nün ikiye ayrılması, yalnızca bölge için değil tüm Türkiye için büyük bir çevre felaketi olarak değerlendiriliyor.



