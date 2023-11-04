Eğirdir Gölü Hidroloji Raporu İçin Buharlaşma Ölçümleri Yapıyor

DSİ (Devlet Su İşleri) 18. Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Gölü'nde yürütülen Hidroloji Raporu hazırlama çalışmaları kapsamında buharlaşmanın ölçülmesi için önemli bir adım attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği'nden Prof. Dr. Levent Şaylan'ın koordinasyonunda gerçekleşen buharlaşma ölçümü için Eğirdir Gölü'nde bir rasat istasyonu kuruldu.Bölge Müdürü Rahmi Şahin'in liderliğinde, Etüd Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı'ndan Başkan Yardımcısı Ahmet Süheyl Esengün ve Hidroloji Şube Müdürü Ahmet Faruk Öztürk de incelemelerde bulunarak projenin önemini vurguladılar.Bu buharlaşma ölçüm istasyonunun kurulması, Eğirdir Gölü'nün hidrolojik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına ve bu doğal kaynağın korunması ve yönetilmesi için daha etkili önlemler alınmasına yardımcı olacaktır. Eğirdir Gölü, Isparta ilinin önemli doğal varlıklarından biridir ve bu çalışma gölün sürdürülebilir kullanımını desteklemeyi amaçlamaktadır.ÖLÇÜMLER