MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Gölü ve Duble Yolları Meclis Gündeminde Konuştu

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesinin azalması ve Isparta'daki duble yolların durumuyla ilgili önemli konuları gündeme getirdi.

Sönmez'in gündeminde Eğirdir Gölü'nün Isparta için taşıdığı su kaynağı ve ekonomik önemi bulunuyordu. Gölün içme suyu, zirai sulama ve elma yetiştiriciliği için önemli bir kaynak olduğuna vurgu yaptı. Sönmez, göldeki su seviyesinin korunabilmesi için göl dip temizliği, kapalı sulama sistemine geçiş ve güneş enerji panellerinin kurulumunun gerektiğini dile getirdi.

Milletvekili Sönmez şu ifadeleri kullandı: "Eğirdir Gölü, Isparta ilimiz için su kaynağı olarak büyük bir öneme sahiptir. İçme suyu olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda da zirai sulama olarak ve çevresindeki elma yetiştirilen çiftçimize ait sulama yapılmaktadır. Elma üretimiyle hem ülke ekonomisine katkıda sağlanmaktadır. Ancak, gölün özel hükümler ve kıyı kanuna tabi olması, küresel iklim değişiklikleri, su kullanımının doğru planlanmaması, göl gözeneklerin çeşitli nedenleriyle kapanmaya yüz tutması, gölü besleyen dış kaynaklarının azalması, kıyı şeritinde kaçaklar olması, Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin düşmesine ve alarm vermesine sebep olmaktadır."

Milletvekili Sönmez, Eğirdir Gölü'nün sürdürülebilirliği için su yönetimi konusunda daha etkili politikaların geliştirilmesi ve su kaynaklarının planlı kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sönmez aynı zamanda Isparta-Konya Karayolu'nda yaşanan can kayıplarına da dikkat çekerek yolların tamamlanması gerektiğini ifade etti. Karayollarının yapımının trafik kazalarını azaltmak için hayati önem taşıdığını belirtti.

Hasan Basri Sönmez, meclis konuşmasında Eğirdir Gölü ve duble yollar konularında çözüm önerileri sunarak, bu sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Isparta, Konya ve Dereboğazı Karayolu'nun tamamlanmamış bölümlerinin trafik kazalarına yol açtığına dikkat çekti ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.





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Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu.Sönmesin gündeminde Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesinin azalması ve duble yollar vardı.Eğirdir Gölü'nün Isparta için önemine dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sönmez,göldeki su seviyesinin korunması için göl dip temizliğinin yapılması,kapalı sulamaya geçilmesi ve göl üzerine güneş enerji panellerinin kurulmasının şart olduğunu söyledi.Milletvekili Sönmez şöyle konuştu: '' Dedi.Milletvekili Sönmez meclisteki konuşmasında dereboğası yoluyla, Isparta-Konya Karayolu'nda can kayıplarının yaşandığını ve yollarda yapılan çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledi.Milletvekili Sönmez: '.'' Dedi.