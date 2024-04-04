​Eğirdir Gölü İkiye Ayrılabilir

Isparta ilinde su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi için oluşturulan "İl Su Kurulu", Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Valiliği'nde bir araya geldi. Toplantıya, Devlet Su İşleri Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, tüm ilçe kaymakamları, üniversite temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasında Isparta'nın yağış rejiminin kurak bölgeler arasında yer aldığı vurgulandı. Vali Baruş, sahip olunan tarımsal potansiyeli düşünüldüğünde yeterli su miktarına sahip olmanın söz konusu olmadığını ifade etti. Bu nedenle su kaynaklarının verimli kullanımının önemli olduğunu belirtti.Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan, iklim değişikliğinin su kaynaklarına olası etkilerini, iyi ve kötü durum senaryolarını ve alınması gereken tedbirleri katılımcılara aktardı. Karaaslan, özetle şunları söyledi: "2030 yılında Türkiye'de nüfusun %10 artması beklenirken, su kaynaklarının potansiyelinin %20 azalması bekleniyor. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, 2030 yılında su fakiri bir ülke olabiliriz. Eğirdir Gölü içinse, 2021'deki gibi bir kuraklık yaşanırsa 2028 yılında göl seviyesinin 913 metreye gerileyerek gölün ikiye ayrılacağını belirtti. Ancak %50 kısıntılı sulamaya başlanırsa göl kurtarılabileceğini ifade etti."İl Su Kurulu toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarla devam etti.