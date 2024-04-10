Bayram Öncesi ATM'den Para Çekeceklere Büyük Şok

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı ve Finans ve Bankacılık alanında uzmanlaşmış Profesör Şenol Babuşcu, bankamatik kullanıcılarını bayram öncesi önemli bir konuda uyardı. Bankacılık sektöründeki deneyimiyle tanınan Babuşcu, bankamatiklerde artık 20, 10 ve 5 liralık banknotların bulunmadığını iddia etti.Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm başkanı olan Babuşcu, sosyal medya hesabı üzerinden bankamatiklerden para çekmek isteyenler için kritik bir uyarıda bulundu. Bankamatiklerde küçük değerli banknotların bulunmamasının, kullanıcıların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırması bekleniyor. Bu durum, banka müşterilerinin daha büyük değerli banknotlarla işlem yapmak zorunda kalmalarına neden olabilir.Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor…" ifadelerini kullandı.Yapılan yeni düzenlemede bankaları eleştiren Babuşcu, bankamatik kullanıcılarının bu değişikliği dikkate alarak nakit ihtiyaçlarını önceden planlamaları ve uygun tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.