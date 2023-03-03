Isparta'nın Hindistan'a ihracatı 4 milyon doları aştı

Isparta, Şubat 2023'te gerçekleştirdiği 28 milyon dolar değerindeki ihracatı yaklaşık 100 ülkeye yaptı. En yüksek ihracat Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İspanya, Hindistan, Almanya, Birleşik Krallık ve Antalya Serbest Bölge'ye oldu.

Isparta Şubat 2023 döneminde Hindistan'a 4 milyon 283 bin 80 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat ise 3 milyon 953 bin 58 dolar oldu.

Isparta'nın İspanya'ya ihracatı ise 2 milyon 711 bin dolar şeklinde hesaplandı.

Rusya'ya 1 milyon 343 bin dolar değerinde ihracat yapıldı.

Ukrayna'ya Şubat 2023'teki ihracat ise 174 bin dolar şeklinde gerçekleşti.



Ülke Şb. '22 Oca.- Şb. '22



ABD 3.953,58 6.654,89

ALMANYA 767,10 2.258,32

ANTALYA SERBEST B. 2.190,27 3.743,66

AZERBAYCAN 289,59 1.065,21

BAE 404,56 976,04

BİRLEŞİK KRALLIK 712,46 1.976,69

BREZİLYA 127,97 174,36

BULGARİSTAN 382,95 693,29

ÇİN 1.797,70 4.042,89

FRANSA 1.143,10 3.158,36

GÜNEY KORE 271,03 271,03

HİNDİSTAN 4.283,80 9.244,64

HOLLANDA 128,86 167,84

IRAK 239,69 472,03

İRAN 470,43 470,43

İRLANDA 424,16 424,16

İSPANYA 2.711,51 5.375,41

İSRAİL 328,54 587,59

İSVEÇ 299,52 699,73

İSVİÇRE 335,81 686,95

İTALYA 641,48 1.579,16

KAZAKİSTAN 286,28 516,78

KUZEY KIBRIS TÜRK C. 75,67 195,89

ÖZBEKİSTAN 638,57 950,43

ROMANYA 235,30 402,12

RUSYA FEDERASYONU 1.343,58 3.475,88

UKRAYNA 174,88 319,05

YUNANİSTAN 123,58 272,74



Toplam 28.188,89 59.561,67