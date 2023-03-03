Yaş sebze ve meyve ihracatı 5 milyon doları aştı

Isparta'nın 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihracatta en büyük değeri yaş sebze ve meyve, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon alanları oluşturdu.

Isparta 5 milyon 609 bin dolar değerinde yaş sebze ve meyve ihracatı yaptı. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinde bu değer 3 milyon doları geçti. Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde Isparta'nın ihracat değeri ise 3 milyon 308 bin dolar oldu.

Isparta'nın hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2 milyon 614 bin dolar olarak hesaplandı. Kimyevi maddeler ve mamullerin ihracat toplamı da 2 milyon dolar oldu. Tekstil ve hammaddelerinde Isparta'nın ihracatı 1,1 milyon dolar şeklinde hesaplandı.



Sektör Şb.'22 Oca.- Şb. '22



Çelik 303,85 337,76

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 3.308,83 4.756,54

Demir ve Demir Dışı Metaller 236,25 430,23

Deri ve Deri Mamulleri - 5,97

Elektrik ve Elektronik 185,48 304,71

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 1.462,68 3.010,62

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2.614,23 5.038,76

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 583,13 1.050,52

İklimlendirme Sanayii 1.018,85 2.048,26

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.072,12 6.100,43

Kuru Meyve ve Mamulleri 90,55 120,27

Madencilik Ürünleri 4.578,72 10.638,87

Makine ve Aksamları 799,82 876,49

Meyve Sebze Mamulleri 337,27 906,69

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.233,07 6.445,12

Mücevher 104,09 104,09

Otomotiv Endüstrisi 10,28 19,99

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 138,43 251,89

Süs Bitkileri ve Mamulleri 340,66 1.235,30

Tekstil ve Hammaddeleri 1.161,41 3.278,66

Yaş Meyve ve Sebze 5.609,19 12.562,79



Toplam 28.188,89 59.561,67



