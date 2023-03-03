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Yaş sebze ve meyve ihracatı 5 milyon doları aştı

Yaş sebze ve meyve ihracatı 5 milyon doları aştı
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Yaş sebze ve meyve ihracatı 5 milyon doları aştı
Isparta'nın 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihracatta en büyük değeri yaş sebze ve meyve, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon alanları oluşturdu.
Isparta 5 milyon 609 bin dolar değerinde yaş sebze ve meyve ihracatı yaptı. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinde bu değer 3 milyon doları geçti. Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde Isparta'nın ihracat değeri ise 3 milyon 308 bin dolar oldu.
Isparta'nın hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2 milyon 614 bin dolar olarak hesaplandı. Kimyevi maddeler ve mamullerin ihracat toplamı da 2 milyon dolar oldu. Tekstil ve hammaddelerinde Isparta'nın ihracatı 1,1 milyon dolar şeklinde hesaplandı.
 
Sektör                                                              Şb.'22                                 Oca.- Şb. '22
 
Çelik                                                                 303,85                                337,76
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü.         3.308,83                             4.756,54
Demir ve Demir Dışı Metaller                      236,25                                430,23
Deri ve Deri Mamulleri                                  -                                           5,97
Elektrik ve Elektronik                                    185,48                                304,71
Fındık ve Mamulleri                                       -                                           1,72
Halı                                                                   1.462,68                             3.010,62
Hazır Giyim ve Konfeksiyon                         2.614,23                             5.038,76
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar            583,13                                1.050,52
İklimlendirme Sanayii                                    1.018,85                             2.048,26
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                 2.072,12                             6.100,43
Kuru Meyve ve Mamulleri                            90,55                                  120,27
Madencilik Ürünleri                                       4.578,72                             10.638,87
Makine ve Aksamları                                     799,82                                876,49
Meyve Sebze Mamulleri                               337,27                                906,69
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri             3.233,07                             6.445,12
Mücevher                                                       104,09                                104,09
Otomotiv Endüstrisi                                      10,28                                   19,99
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           138,43                                251,89
Süs Bitkileri ve Mamulleri                             340,66                                1.235,30
Tekstil ve Hammaddeleri                             1.161,41                             3.278,66
Yaş Meyve ve Sebze                                      5.609,19                             12.562,79
 
Toplam                                                            28.188,89                          59.561,67
 
 
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