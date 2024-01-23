"Durgun Sularda Trofik Seviye ve Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi" Projesi

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, "Durgun Sularda Trofik Seviye ve Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi" adlı güdümlü bir proje başlatmıştır. Genel Müdürlük tarafından desteklenen ve Enstitü tarafından yürütülen bu proje kapsamında, baraj ve göletlerde trofik seviyeler ve özümleme kapasiteleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir.Projenin ilk aşamasında, Enstitü Müdürü Dr. Cafer BULUT liderliğinde, Su Ürünleri Mühendisi Mustafa ERGÜN ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet PAZAR tarafından Balıkesir Manyas Barajı, Balıkesir Çaygören Barajı ve Kütahya Çavdarhisar Barajı'ndan örneklemeler alınmıştır. Bu arazi çalışmaları, projenin ilerleyen aşamalarında kullanılacak veri setlerini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.Proje, suların trofik seviyelerini ve özümleme kapasitelerini belirleyerek su kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.