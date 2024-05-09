Emeklilerin Borçları Siliniyor: Milyonlara Mini Af Geliyor

Meclis gündeminde yer alan torba yasada milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Önemli bir maddeyle emeklilerin sağlık borçlarının tamamının silineceği duyuruldu.

Sağlık borçları nedeniyle tedavi olamayan milyonlarca sigortalı ve emekli için umut verici bir adım atıldı. Torba yasaya eklenen bir maddeyle, sağlık borçları nedeniyle tedavi olamayanlara 1 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti sunulması planlanıyor.

İşsizlik veya diğer nedenlerle sigorta primleri aksayan vatandaşlar da bu düzenlemeden umutla yararlanmayı bekliyorlar. Torba Yasa'ya eklenen madde, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ve gecikme faizlerinin bir defada silinmesini hedefliyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2014 tarihinden önce biriken GSS prim borçları tamamen silinecek.

GSS affından kimlerin yararlanacağı konusunda, 1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu olanların kapsamda olduğu belirtiliyor. Bu tarihe kadar biriken GSS primleri, gecikme ücretleriyle birlikte silinecek.

SGK veya Bağ-Kur sigortası ödenmediği dönemlerde vatandaşlar, sağlık hizmetlerini karşılamak için her ay GSS primi ödemek zorunda kalıyorlar. Ancak bu borçların zamanında ödenmemesi durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından icra yoluyla tahsil edilebilir.

GSS borcu bulunan kişiler, devlet hastanelerinde sadece acil servis hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Ancak bu düzenlemeyle birlikte bu durumda olan vatandaşların tedavi ve muayene hizmetlerinden de yararlanabileceği belirtiliyor.