Ehliyet Şartında Devrim: B Sınıfı Ehliyet Sahiplerine 125 cc'ye Kadar Motosiklet Kullanma İmkanı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan önemli bir değişiklikle birlikte milyonlarca sürücü sevinçten havalara uçacak. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan bu düzenleme ile sürücüler için önemli bir kolaylık sağlandı.

Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren bu düzenlemeyle artık "125 cc'ye kadar" olan motosikletleri kullanma imkanı tanındı. Direksiyon eğitimini tamamlayan ve ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli olacak.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yapılan düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğini belirtti. B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitimden geçmelerinin gerekeceğini de vurguladı.

Bu düzenlemeyle sürücülere yönelik önemli bir kolaylık sağlanırken, trafikteki güvenlik standartlarının da korunması hedefleniyor. Sürücülerin daha geniş bir araç yelpazesine erişimi, ulaşım konforunu ve esnekliğini artırırken, eğitim şartıyla birlikte trafikteki güvenlik bilincinin de artması amaçlanıyor.