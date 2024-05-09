Tüm Tapu Sahipleri İçin Zorunlu: Türkiye Tapu Uygulaması Devreye Girdi

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren yeni bir uygulama devreye girdi ve tüm tapu işlemleri değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Tapu' uygulaması ile tapu devri, alım satım, miras devri gibi işlemlerin güvenli hale getirilmesi amaçlandı.

Bu yeni uygulama ile birlikte, tapu işlemleri daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilmesi için mobil veya elektronik imza isteniyor. Ayrıca, tapu sorgulama, iptal ve devir işlemleri ile harç bedeli hesaplama gibi işlemlerin internet üzerinden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de yeni sistem kapsamına alınacak.

Özellikle taşınmaz satış sözleşmelerinin artık noterliklerde yapılması, işlemlerin güvenliği ve şeffaflığının artırılması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda, satış işlemleri noter huzurunda gerçekleşecek, sözleşmeler elektronik ortamda kaydedilecek ve taşınmazın devri güvenli bir şekilde tamamlanacak.

Bu yeni uygulama ile birlikte, tapu sahiplerine işlemlerinde daha fazla güvenlik ve kolaylık sunulurken, tapu ve diğer belgelerin düzenlenmesi ve teslim edilmesi sürecinde noterler tarafından yapılan kontrollerle yasal düzenlemelere uygunluk sağlanacak.