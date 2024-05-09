Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Müjde: Gençlere Faizsiz Kredi Desteği Yolda

Ankara - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşım Panali'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yenilikçi politikaların somut bir göstergesi olan Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 7,4 milyon haneye ulaştıklarını belirten Bakan Göktaş, aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla 4,2 milyon kişiye "Aile Eğitim Programı" ve 1,8 milyon gence "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" sağladıklarını ifade etti.

"Ailenin, geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek nesilleri yetiştirmede temel bir kurum olduğuna inanıyoruz." diyen Bakan Göktaş, gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve sosyal risklere karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını duyurdu. Bu fon aracılığıyla genç çiftlere faizsiz kredi desteği sağladıklarını vurgulayan Bakan, Mayıs ayında başvuruları kabul edilen gençlere ödemelerin yapılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı'nın vizyonu doğrultusunda başlatılan bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Göktaş, ülkenin doğal kaynaklarını gençlerin geleceği için sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mayıs ayı bitmeden ödemelerin gerçekleştirileceği bilgisini veren Bakan Göktaş, gençlere sunulan bu destekle Türkiye'nin geleceğine güç katacaklarını belirtti.