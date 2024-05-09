Miras Davalarında Yeni Düzenleme: Eşit Paylaşımın Önü Açılıyor

Miras davalarında yaşanan haksızlıkların önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Artık anne ve babanın ölümünden önce tapuları bir kardeşin üzerine geçirilmiş olsa dahi diğer kardeşlerin haklarını geri alması mümkün olacak.

Türk Medeni Kanunu'na göre, anne ve babaların kendi istekleri doğrultusunda mal mülk tapularını istedikleri evlatlarına verebilme hakları bulunuyor. Ancak anne ve babanın vefatıyla birlikte, bu tapuların da paylaşılacaklar listesine dahil olduğu unutulmamalıdır.

Bu yeni düzenlemeye göre, tapuların bir kardeşin üzerine geçirilmesi ve eşit paylaşıma aykırı olması durumunda, diğer kardeşlerin ayrı ayrı dava açması gerekmiyor. Bir kardeşin açtığı dava ile diğer kardeşler de haklarını geri alabilecekler.

Ancak, tapuların satılarak paraya çevrilmesi durumunda, mahkeme bu paraları mirastan saymayabilir ve bölüştürmeyebilir. Bu nedenle, malların tapu üzerinde kalmaması ve satılmaması, eşit paylaşımın sağlanması için önem taşımaktadır.

Miras davalarında yaşanan haksızlıkların ve eşitsizliklerin önüne geçmek için bu yeni düzenlemeyle birlikte, adaletin sağlanması ve mirasın eşit bir şekilde paylaşılması amaçlanıyor.