BES Katılımcılarına Müjde: Ödedikleri Paranın Yarısı Geri Verilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına nefes aldıracak yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre, belirli şartları yerine getiren katılımcılara ödedikleri paranın yarısı geri verilecek.

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, BES katılımcıları artık belirlenmiş şartlar altında hesaplarındaki birikimlerin yüzde 50'sini çekebilecekler. Evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi durumlarda biriken birikimlerin yarısı çekilebilecekken, katılımcılar sistemde kalmaya devam edebilecekler.

Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen katılımcıların, SEDDK'nın belirlediği şartlar doğrultusunda emeklilik şirketine başvurmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde, daha öncesinde kısmi ödeme almamış olma şartı aranıyor ve birikimlerin en az 5 yıl sistemde kalınmış olması gerekiyor.

Ayrıca, başvuruda bulunan katılımcıların belirli durumları kanıtlayan belgeleri sunmaları gerekmekte ve bu belgelerin başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sunulması gerekmektedir.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, BES katılımcılarına esneklik ve ekonomik rahatlama sağlanırken, sistemdeki güven ve istikrar da korunmaya devam ediyor.