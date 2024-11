Tereyağında Margarin Skandalı! Güncel Liste Şoke Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkardı. Güncellenen listede sucukta at eti, kaşar peynirinde nişasta ve tereyağında bitkisel yağ tespit edildi. Gıda güvenliğini tehdit eden bu ihlaller, halk sağlığını tehlikeye atıyor.

Sucukta At ve Eşek Eti

Adana’da bir kasap, dana eti yerine at ve eşek eti sattığı gerekçesiyle daha önce listeye alınmıştı. Yeni denetimlerde, aynı kasabın sucuklarında da at ve eşek eti kullanıldığı belirlendi.

Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ ve Nişasta

Denetimlerde tereyağında bitkisel yağ, kaşar peynirinde ise nişasta tespit edildi. Daha önce manda yoğurdu olarak satılan ürünlerde manda sütü yerine farklı sütlerin kullanıldığı, ayran ve peynirde ise yasaklı netamisin maddesi bulunduğu açıklanmıştı.

Baharatlarda Yabancı Madde Şoku

Baharat ürünleri de denetimden kaçamadı. Bir markanın toz biberinde yabancı madde tespit edilerek listeye alındı. Vatandaşlar, yıllardır tekrarlanan bu ihlaller nedeniyle tedirgin.

Bakanlıktan Güvenilir Gıda Uyarısı

Bakanlık, vatandaşların ürünlerini güvenilir noktalardan temin etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ve cezai işlemlerin uygulanacağı açıklandı.

Güncel liste, tüketiciler için önemli bir rehber niteliği taşırken, firmalara caydırıcı mesajlar vermeye devam ediyor.