Karatay’dan Çarpıcı Uyarıla

Karatay’dan Çarpıcı Uyarılar: “Temizlik Malzemelerinin Kokusu Kanser Kokusudur”

Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D’de yayımlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık ve günlük yaşamla ilgili çarpıcı mesajlar veren Karatay, meme kanserinden temizlik malzemelerine, HPV aşısından spora kadar birçok konuyu gündeme taşıdı.

"Meme Kanserinin Sebebi Mamografi Çetesidir"

Meme kanseri konusunda farklı bir bakış açısı sunan Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” diyerek tartışma yarattı. Uzmanların erken teşhis için önerdiği mamografiye karşı çıkan Karatay, bu konuda kadınları uyardı.

HPV Aşısına Eleştiri: "Sünnetli Ülkelerde HPV Olmaz"

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını gereksiz bulan Karatay, sünnetli toplumlarda HPV’nin görülmediğini savundu.

"Temizlik Malzemelerinin Kokusu Kanser Kokusudur"

Evlerde kullanılan kimyasal temizlik ürünlerinin sağlığa zararlı olduğunu belirten Karatay, “Bunlar kanser nedeni. Marmara’daki müsilaj bile bu kimyasallar yüzünden oluşuyor. Daha doğal ürünler kullanın; sirke ve karbonat en güvenli seçeneklerdir” dedi.

"Ağır Sporlar Sağlığınızı Kaybettirir"

Spor salonlarındaki ağır egzersizleri eleştiren Karatay, “Vücudu deli danalar gibi yormayın. Hareket önemli ama sağlıklı olacağım derken sağlığınızı kaybetmeyin” dedi.

"Dubai Çikolatası Zehir"

Son dönemde gündemden düşmeyen Dubai çikolatası için ise “Tam bir zehir. İçinde çok sayıda katkı maddesi var, uzak durun” ifadelerini kullandı.

Canan Karatay’ın bu açıklamaları, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kadınlara ve ailelere doğal ürünlere yönelmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunan Karatay, doğal ve sağlıklı yaşamın önemini vurguladı.