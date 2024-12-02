İşverenlerin Asgari Ücret Teklifi Netleşiyor: Yüzde 32,5 Zam Önerisi

2025 yılı yaklaşırken, asgari ücret zammı için işverenlerin teklifine ilişkin ilk bilgiler sızdı. Çalışanlar ve emekliler, yeni rakamların ekonomik zorlukları hafifletmesini bekliyor.

Aralık Ayında Pazarlık Başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliği yapacağı görüşmelerde, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşverenlerden Zam Oranı Önerisi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, işverenler pazarlık masasına, gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasını dikkate alarak bir zam teklifiyle oturacak. Bu hesaplamayla işverenlerin önerisi, yüzde 32,5 zam oranı oldu.

Çalışanlar ve Emeklilerin Beklentisi

10 Aralık’ta netleşmesi beklenen yeni asgari ücret için çalışanlar ve emekliler, artışın geçim sıkıntısını hafifletecek bir seviyede olmasını umut ediyor. Mevcut ekonomik koşullar, artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaç fiyatlarındaki yükseliş, yüksek bir zam beklentisini beraberinde getiriyor.

Karar Süreci Yakından İzleniyor

Asgari ücret görüşmeleri, milyonlarca çalışanın yanı sıra kamuoyunun da dikkatle takip ettiği bir konu. İşverenlerin sunduğu yüzde 32,5 zam oranının yeterli olup olmayacağı, işçi temsilcilerinin taleplerine bağlı olarak şekillenecek.

2025 asgari ücreti, ekonomik dengenin önemli bir parçası olarak yılın en çok konuşulan konularından biri olmaya devam edecek.