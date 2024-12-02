Esnafa Yeni Müjdeler: Kredilerde 5 Önemli Adım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik finansal kolaylıklar sağlayacak 5 yeni adımı açıkladı. Antalya’da TESKOMB’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, esnaf ve sanatkarların ekonomik kalkınmada temel taş olduğunu vurgulayan Bolat, yeni düzenlemelerin detaylarını paylaştı.

Yeni Kolaylıklar Şunları İçeriyor:

Kredi Vade Süreleri Uzatılıyor:

Kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin vade süresi, isteğe bağlı olarak 3 aydan 6 aya uzatılabilecek. Geri Ödeme Süresi Artıyor:

Esnaf kredilerinin toplam geri ödeme süresi, 36 aydan 48 aya çıkarılarak daha esnek hale getiriliyor. Kapsam Genişletiliyor:

Kredilerde NACE kodları üzerinden uygulanan kısıtlamalar gözden geçirilerek daha fazla sektörü kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ahi Vakfı Çalışmaları:

Esnafa yönelik desteklerin genişletilmesi amacıyla Ahi Vakfı kurulması için hazırlıklar sürüyor. Çalışmalar, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan tarafından yürütülüyor. Başlangıç Süresi Azaltılıyor:

Esnafın kredi alabilmesi için gerekli olan başlangıç süresi, 6 aydan 3 aya düşürülerek daha hızlı erişim sağlanacak.

Ekonomiye Güçlü Destek

Bakan Bolat, 22 yıldır esnaf ve sanatkarlara desteklerinin devam ettiğini belirterek, bu kesimin ekonominin temellerini oluşturduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 milyon 235 bin esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği sektöre destekler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülecek.

Büyüyen Türkiye’nin Hedefleri

Türkiye ekonomisinin 1 trilyon 202 milyar dolarlık GSYH’ye ulaştığını ve 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü hatırlatan Bolat, esnaf ve sanatkarların küresel rekabetteki rolüne dikkat çekti. Yeni stratejiler ve eylem planlarıyla hem yerel kalkınmaya hem de uluslararası rekabete katkı sağlanmaya devam edileceğini kaydetti.

Sonuç: Esnaf ve sanatkarlar için getirilen bu yeni kolaylıklar, hem finansal yükü hafifletmek hem de sektörlerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.