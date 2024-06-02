Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Tıbbi Ürün ve Gıda Tanıtımlarında Yasaklar Geliyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtımıyla ilgili önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu yeni düzenlemeye göre, tıbbi ürünlerin tanıtımında ünlü kişilerin kullanımı yasaklanacak ve sağlık personelinin tanıtım etkinliklerine katılımı için izin alınması gerekecek.

Hekimler, diş hekimleri ve eczacılar için tanıtım ve dağıtımı yapılabilecek ürünler özel tıbbi amaçlı gıdalarla sınırlandırılacak. Diğer sağlık profesyonelleri, ürün ve benzeri şeylerin tanıtımını yapamayacaklar.

Yeni düzenleme, yanıltıcı, abartılı ve kanıtlanmamış bilgiler içeren tanıtım materyallerinin sunumunu engelleyerek, riskli durumların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ürünü doğrudan ilgilendirmeyen ifade ve görüntülere de artık izin verilmeyecek.

Ürün tanıtımlarında ünlü kişilerin rol alması ve sağlık personelinin izin almadan tanıtımlara katılması yasaklanacak. Bu adımların, tıbbi ürün tanıtımlarının daha doğru, güvenilir ve etik bir şekilde yapılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

