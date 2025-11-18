Isparta’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Gönen ve Şarkikaraağaç ilçelerinde 15 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alınırken, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 16.944 adet uyuşturucu içerikli hap ile 454 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artarak ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.