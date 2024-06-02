SGK Emeklilik Hakkında Haksızlık Yapanların Peşine Düştü: Emekli Maaşları İptal Edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız şekilde emekli olan kişilerin peşine düşerek ciddi adımlar atıyor. Geriye dönük başlattığı çalışma sonucunda, tanıdıklarını sigortalı göstererek emeklilik sağlamak isteyenlerin karşılaşacağı cezaların ağırlığı artırılıyor. İş yerinde çalışmayan kişilere sigortalı gösterenler ve sahte iş yeri girişiminde bulunanlar, SGK'nın sıkı denetimi altında.

Bu yöntemle emekli olanların tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının iptal edileceği ve ödenen paraların faiziyle birlikte geri alınacağı belirtiliyor. SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılıkla mücadelede kararlılıkla ilerlerken, suç duyurularında bulunacaklarını ve ihbarları değerlendireceklerini vurguluyor.

SGK'nın bu adımlarıyla emeklilik hakkında haksızlık yapanların ciddi sonuçlarla karşılaşacağı bir döneme giriliyor.

