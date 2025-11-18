Isparta’da 16 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma ve takipler sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirdi. “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit” suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.’ın, Gönen ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Alınan istihbari bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla F.A.’ı saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğü kamuoyuna duyuruldu.



