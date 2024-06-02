Bakanlık harekete geçti

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapma kararı aldı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, toplamda 1900 TL değerindeki destek ödemeleri, Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce ailelerin hesaplarına yatırılacak.
Detaylara göre:
- Aile Destek Ödemesi: 1250 TL
- Çocuk Yardımı: 650 TL (ailede çocuk bulunması durumunda)
Başvuru Şartı: Başvuru yapacak olanların aylık gelirinin hane halkına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak tutarın, asgari ücretin 1/3'ünden fazla olmaması gerekmektedir.
Gerekli Belgeler:
- Kimlik Belgesi
- Gelir Belgesi
- İkametgâh Belgesi