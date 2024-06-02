Bakanlık harekete geçti

Aile Destek Ödemesi: 1250 TL

Çocuk Yardımı: 650 TL (ailede çocuk bulunması durumunda)

Kimlik Belgesi

Gelir Belgesi

İkametgâh Belgesi

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapma kararı aldı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, toplamda 1900 TL değerindeki destek ödemeleri, Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce ailelerin hesaplarına yatırılacak.Detaylara göre:Başvurular: Destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesine girerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler il ve ilçe müdürlüklerine verilecek olan bir dilekçe ile de başvuru yapılabilmektedir.Başvuru Şartı: Başvuru yapacak olanların aylık gelirinin hane halkına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak tutarın, asgari ücretin 1/3'ünden fazla olmaması gerekmektedir.Gerekli Belgeler:Bu destek ödemeleri, dar gelirli ailelerin Kurban Bayramı'nda maddi anlamda rahatlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.