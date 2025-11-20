ISPARTA’DA YUNUS TİMLERİNDEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

18.11.2025 günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen saha denetimleri kapsamında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda:

• 46 adet sentetik ecza,

• 0,90 gram metamfetamin,

• 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.



