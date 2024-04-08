BES'te Flaş Değişiklik! Tüm Şartları Belli Oldu, Yüzde 50'si İade Edilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz'da devreye alacağı kısmi ödeme uygulamasının başvuru detaylarını içeren genelgeyi yayımladı. Bu uygulama, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) evlilik, konut alımı ve doğal afet gibi durumlarda birikmiş olan tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sunuyor.

İşte kısmi ödeme uygulamasının detayları:

Kısmi ödeme hakkından yararlanmak isteyen katılımcıların en az 5 yıl sistemde bulunması gerekiyor ve ödenecek miktarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülecek.

Kısmi ödeme için başvuru yapacak katılımcıların daha önce bu haktan yararlanmamış olmaları gerekiyor. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınacak.

Doğal afet durumu dışında daha önce kısmi ödeme almış olanların, önceki ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olma şartı aranacak.

Kısmi ödeme için belirli katkı payı ödeme kriterleri belirlendi. Doğal afet durumu dışında daha önce kısmi ödeme almış olanların veya ilk defa bu hakkı kullanacak katılımcıların, başvuru tarihinden önceki dönemde aylık asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olmaları gerekecek.

Başvuranların bireysel emeklilik sözleşmesinde rehin, haciz veya alacağın devri olmaması gerekecek.

Kısmi ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucu, talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilecek.

Kısmi ödeme tutarı, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden hesaplanacak. Başvuru tarihinde bekleyen fon alım talimatları dikkate alınmayacak.

Kısmi ödeme tutarları, en geç fonların nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına yatırılacak. Devlet katkısı, başvuru sonrası belgelerin sunulması halinde en geç fonların nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde ödenecek.

Başvurunun iptal edilmesi veya gerekli belgelerin 2 ay içinde sunulmaması durumunda, ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından indirilecek.

Bu değişikliklerle, BES katılımcılarına evlilik, konut alımı ve doğal afet gibi durumlarda kısmi ödeme imkanı sunulmuş oldu. Katılımcılar, bu ödemeden yararlanmak için belirlenen şartları yerine getirmeli ve başvuru sürecini takip etmelidirler.