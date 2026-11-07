Isparta'nın içme suyunda iddialar ve 4,5 milyarlık ihale

Isparta’nın suyunda “İçmeyin” çıkışı! Şimdi gözler 4,5 milyarlık ihalede

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun’un “Eğirdir Gölü’nden alınan su bence içilebilecek su değil” açıklaması kentte tartışma yaratırken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den boru hatlarına ilişkin farklı rakamlar geldi. Şimdi ise ileri arıtma tesisi ve Aksu isale hattı için kasım ayında ihale açıklaması yapıldı. Isparta’nın içme suyu konusunda sorusu çok, beklentisi ise net: Musluklardan güvenilir su akması.

Isparta’da içme suyu konusu bir kez daha kentin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Önce suyun içilebilirliğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yapıldı, ardından şebekenin asbestli boru durumu tartışmaya açıldı. Şimdi de milyarlarca liralık yeni yatırımlar ve ihale takvimi gündemde.

Peki Isparta’nın içme suyu konusunda tam olarak hangi aşamadayız? Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri giderildi mi? Yeni tesis ve isale hattı açıklamaları, yıllardır konuşulan sorunlara ne zaman çözüm olacak?

Son birkaç günde yaşanan gelişmeler, bu soruların yanıtlanması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Önce “İçmesinler suyu” dedi: Eğirdir Gölü suyu tartışma yarattı

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, 4 Kasım’da yaptığı açıklamada kentin içme suyu kalitesine ilişkin ciddi değerlendirmelerde bulundu.

Isparta’nın su ihtiyacında önemli bir yere sahip olan Eğirdir Gölü’nden alınan suyun içilebilirliğini sorgulayan Zabun, zaman zaman alınan numunelerde arsenik değerlerinin kabul edilebilir seviyelerin üzerine çıktığını öne sürdü.

Zabun’un, “İçmesinler suyu. Eğirdir Gölü’ne alınan su bence içilebilecek su değil” sözleri kentte geniş yankı uyandırdı.

Milletvekili ayrıca mevcut arıtma tesisinin ağırlıklı olarak fiziksel arıtma yaptığını, kimyasal ve biyolojik arıtma sistemlerinin bulunmadığını savundu.

Bu açıklama, vatandaşların aklında doğal olarak önemli bir soru oluşturdu: Isparta’nın şebekesine verilen suyun güncel analiz sonuçları ne gösteriyor?

Çünkü içme suyu konusunda yapılan açıklamaların yalnızca siyasi değerlendirmelerle değil, tarihleri, numune noktaları ve ölçüm değerleri belli olan laboratuvar sonuçlarıyla desteklenmesi gerekiyor.

Şebekenin yüzde 50’si asbestli iddiasına belediyeden rakamlı yanıt

Zabun’un açıklamalarındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise Isparta’nın içme suyu şebekesiydi.

Milletvekili, şehir merkezindeki içme suyu şebekesinin yüzde 50’sinin asbestli borulardan oluştuğunu söyleyerek altyapının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamanın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kasım ayı belediye meclisi toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başdeğirmen, Isparta genelinde toplam 1.119 kilometre içme suyu hattı bulunduğunu belirterek hatların 786 kilometresinin PVC, 146 kilometresinin çelik borulardan oluştuğunu, 178 kilometrelik bölümde ise asbestli borular bulunduğunu açıkladı.

Başdeğirmen ayrıca görev süreleri boyunca 119 kilometre içme suyu hattının yenilendiğini, çalışmaların mahalle ve sokak bazında etaplar halinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Ancak burada kamuoyunun aydınlatılması gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Zabun’un dile getirdiği yüzde 50 oranı ile Başdeğirmen’in açıkladığı 178 kilometrelik asbestli hat verisi ilk bakışta farklı bir tablo ortaya koyuyor. Belediye Başkanının açıkladığı 1.119 kilometrelik toplam hat uzunluğu esas alındığında 178 kilometre yaklaşık yüzde 16'ya karşılık geliyor.

Elbette iki açıklamanın aynı şebeke kapsamını ve aynı ölçüm yöntemini esas alıp almadığı henüz net değil. Zabun şehir merkezindeki şebekeye ilişkin bir oran açıklarken, belediyenin verdiği toplam uzunluğun hangi hatları kapsadığı da ayrıntılı biçimde ortaya konulmalı.

Üstelik belediyenin açıkladığı 786 kilometre PVC, 146 kilometre çelik ve 178 kilometre asbestli hat toplamı 1.110 kilometre ediyor. Genel toplamla arasındaki 9 kilometrelik farkın da teknik envanterde açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Vatandaşın beklentisi tartışma değil, net bilgi. Hangi mahallede kaç kilometre asbestli boru var? Hangi hatlar yenilendi? Geriye kalan bölümlerin değişimi için nasıl bir takvim hazırlandı?

Bu soruların yanıtı, kamuoyuyla paylaşılacak ayrıntılı bir altyapı envanterinden geçiyor.

Belediye de su kalitesindeki sorunlara dikkat çekti

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut içme suyu arıtma tesisinin yaklaşık 35 yıllık olduğunu ve belirli bir su kaynağının özelliklerine göre tasarlandığını söyledi.

Başdeğirmen, kentin artık Anıt Deresi, Dara Deresi ve Gölcük gibi farklı kaynaklardan su temin ettiğini, mevcut tesisin bu kaynakların tamamını arıtma konusunda yeterli olmadığını ifade etti.

Arıtma tesisi için hazırlanan projenin 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulduğunu belirten Başdeğirmen, 6 Şubat depremlerinin ardından önceliklerin değişmesi nedeniyle sürecin beklemeye alındığını, projenin daha sonra yatırım programına dahil edildiğini aktardı.

Başkanın değerlendirmelerinde su seviyesinin düşmesi, bulanıklık ve mevsimsel koşullara bağlı olarak arsenik değerlerinde zaman zaman sorun yaşanabildiğine ilişkin ifadeler de yer aldı.

Bu açıklamalar da su kalitesi tartışmasının yalnızca siyasi bir polemik olmadığını, teknik ve altyapısal yönleriyle ele alınması gerektiğini gösteriyor.

4,5 milyar liralık yatırım gündemde: Aksu’dan saniyede 800 litre su

Tartışmalar sürerken Isparta’nın içme suyu altyapısı için yeni yatırım açıklamaları geldi.

Osman Zabun, 5 Kasım’da Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile yaptığı görüşmenin ardından Merkez İleri Düzey Kimyasal ve Biyolojik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ihale ilanına kasım ayı içerisinde çıkılmasının planlandığını duyurdu.

Zabun, Aksu suyu isale hattının ihalesinin de yakın zamanda yapılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bir gün sonra yaptığı açıklamada, Aksu’dan saniyede 800 litre su getirilmesini öngören isale hattı ve yeni ileri arıtma tesisi projeleri hakkında bilgi verdi.

Başdeğirmen, iki projenin toplam maliyetinin 4,5 milyar lira artı KDV olduğunu açıkladı.

Kentte yıllık su tüketiminin yaklaşık 23 milyon metreküp olduğunu belirten Başdeğirmen, bu yıl Eğirdir Gölü’nden alınan su miktarının yağışların da etkisiyle 13 milyon metreküpten 8 milyon metreküpe düşürüldüğünü, kalan ihtiyacın Darıderesi 1, Darıderesi 2 ve Andık Deresi kaynaklarıyla karşılandığını söyledi.

Bu yatırımların tamamlanmasıyla alternatif su kaynaklarının devreye alınması ve ileri arıtma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Ancak burada da önemli ayrım şu: İhale ilanının yayımlanması, ihalenin sonuçlanması, sözleşmenin imzalanması, inşaatın başlaması ve tesisin hizmete girmesi birbirinden farklı aşamalar. Vatandaş artık yalnızca ihale takvimini değil, projenin tamamlanacağı tarihi de öğrenmek istiyor.

Sağlık Bakanlığının analiz sonuçları da kamuoyunun önünde olmalı

İçme suyunun güvenilirliği konusunda en önemli başlıklardan biri de düzenli ve şeffaf analiz sonuçları.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinde içme-kullanma suları ve göl sularına ilişkin numune sonuçları ayrı başlıklarla yayımlanıyor. Sayfada 1 Nisan-24 Haziran 2026 dönemine ait içme-kullanma suyu analizleri ile 2 Haziran-22 Eylül 2026 dönemini kapsayan göl numune sonuçları listeleniyor.

Ancak gölden alınan numunelerle arıtma işleminden geçerek şebekeye verilen suyun analizleri birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

Zabun’un arsenik değerlerine ilişkin açıklamalarının ardından vatandaşların beklediği şey, hangi tarihte, hangi noktadan alınan numunede, hangi değerin ölçüldüğünün açıkça paylaşılması.

İl Sağlık Müdürlüğü, belediye ve ilgili kurumların bu sonuçları anlaşılır biçimde kamuoyuna sunması, tartışmaları sona erdirecek en önemli adımlardan biri olacaktır.

Isparta artık açıklama değil, takvim ve sonuç bekliyor

Son birkaç günde yaşanan gelişmeler, Isparta’nın içme suyu meselesinin ne kadar kapsamlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bir tarafta “İçmesinler suyu” diyen bir milletvekili, diğer tarafta mevcut şebekenin durumunu rakamlarla açıklayan bir belediye başkanı var. Ardından 4,5 milyar liralık yatırım ve kasım ayında yapılması planlanan ihale açıklamaları geliyor.

Peki vatandaş ne yapacak? Musluğu açtığında duyduğu açıklamaları mı hatırlayacak, yoksa önüne konulan güncel ve güvenilir analiz sonuçlarına mı bakacak?

Isparta’nın içme suyu gibi doğrudan halk sağlığını ilgilendiren bir konuda belirsizliğe yer olmamalı.

Şimdi ilgili kurumlara düşen görev açık:

İçme suyunun güncel analiz sonuçları, numune noktaları ve ölçüm tarihleriyle yayımlanmalı.

Arsenik iddiaları, ölçüm değerleri ve mevzuattaki sınırlarla birlikte açıklığa kavuşturulmalı.

Asbestli boruların bulunduğu bölgeler, toplam uzunlukları ve yenileme takvimi kamuoyuyla paylaşılmalı.

İleri arıtma tesisi ve Aksu isale hattı için ihale ilanı, finansman, yapım süresi ve hizmete giriş takvimi açıklanmalı.

Mevcut arıtma tesisinde alınan geçici ve kalıcı önlemler vatandaşlara anlatılmalı.

Isparta halkı ne birbiriyle çelişiyor gibi görünen rakamlar ne de bitmeyen ihale müjdeleri istiyor. İstediği şey belli: Güvenilir içme suyu, şeffaf analiz sonuçları ve verilen sözlerin sahada karşılık bulması.

Musluktan akan suyun güvenilirliği, siyasi açıklamaların değil, bilimsel verilerin ve tamamlanan yatırımların konusu olmalı.