Isparta İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Isparta Valiliği, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.





⚠️ Meteoroloji ve Isparta Valiliği'nden Uyarı

Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 2 Haziran 2026 Salı günü Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik uyarıda, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

➤ Sel ve su baskını

➤ Yıldırım düşmesi

➤ Yerel dolu yağışı

➤ Kuvvetli rüzgar

➤ Ulaşımda aksamalar

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olduğu saatlerde açık alanlarda bulunulmaması, araç sürücülerinin dikkatli olması ve resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'nin yayımladığı haritada Isparta ve Burdur'un "Sarı Kod" ile gösterildiği görülürken, bu kodun "az tehlikeli" anlamına geldiği ancak hava olaylarının günlük yaşamı etkileyebilecek seviyede olabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.