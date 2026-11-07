Isparta TOKİ 1002 Konutlarında sağlık ocağı bekleniyor

Isparta Çünür TOKİ 1002 Konutları sakinleri, sağlık ocağı talebiyle topladıkları yüzlerce imzayı Valiliğe teslim etti. Gözler yetkililerde.

Isparta TOKİ 1002 Konutlarında sağlık ocağı bekleniyor
ISPARTA
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Isparta TOKİ 1002 Konutlarında sağlık ocağı bekleyişi! Gözler Valilikte

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde bulunan TOKİ 1002 Konutları’nda yaşayan vatandaşlar, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları güçlüklerin giderilmesi için imza kampanyası başlattı. Yüzlerce imzanın toplandığı dilekçe Isparta Valiliği’ne teslim edilirken, bölgede sağlık ocağı açılması talebi yeniden gündeme geldi.

Isparta’nın nüfus bakımından büyüyen yerleşim alanlarından biri olan Çünür Mahallesi’ndeki TOKİ 1002 Konutları sakinleri, sağlık hizmetlerine ulaşabilmek için çözüm bekliyor. Yaklaşık 3 bin ila 3 bin 500 kişinin yaşadığı belirtilen bölgede vatandaşlar, mevcut sağlık hizmeti noktalarına ulaşmanın mesafe nedeniyle zorlaştığını, doktor kontenjanlarının dolu olması nedeniyle de randevu ve muayene konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade ediyor.

Günlük hayatın önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bu sorun, özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlar ve ulaşım imkânı kısıtlı aileler açısından daha büyük bir mağduriyete dönüşebiliyor.

Yüzlerce imza toplandı, dilekçe Valiliğe teslim edildi

Bölgede sağlık ocağı açılması talebiyle harekete geçen TOKİ 1002 Konut sakinleri, imza kampanyasını tamamladı. Yüzlerce vatandaşın destek verdiği dilekçe, Isparta Valiliği’ne teslim edildi.

Vatandaşlar, taleplerinin yalnızca bir mahalle hizmeti olmadığını, binlerce kişinin günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren temel bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Vatandaşlardan iki farklı çözüm önerisi

TOKİ 1002 Konut sakinleri, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için yetkililere iki alternatif sundu.

İlk talep, TOKİ 1002 Konutları bölgesine yeni bir sağlık ocağı yapılması. İkinci öneri ise yeni bir bina inşa edilmesini beklemeden, bölgede uygun bir yer kiralanarak aile sağlığı merkezi hizmetinin başlatılması.

Vatandaşlar, her iki seçeneğin de değerlendirilerek bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacına kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Binlerce kişinin yaşadığı bölgede sağlık hizmeti talebi karşılık bulacak mı?

Isparta’da yeni yerleşim alanları büyürken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimi de önem kazanıyor. Binlerce kişinin yaşadığı TOKİ 1002 Konutları’nda aile sağlığı merkezi ihtiyacının imza kampanyasıyla gündeme taşınması, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin ve dağılımının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin beklentileri artırdı.

Vatandaşlar dilekçelerini Valiliğe teslim ederek taleplerini resmî makamlara iletti. Şimdi gözler, Isparta Valiliği ve ilgili sağlık kurumlarından gelecek değerlendirmede.

TOKİ 1002 Konutları sakinleri, sağlık ocağı talebinin yalnızca dilekçede kalmamasını, bölgede yaşayan binlerce kişinin ihtiyacına yönelik somut bir adım atılmasını bekliyor.

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