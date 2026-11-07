Türkiye'nin sakin ilçeleri listesinde Isparta'dan 2 ilçe

Türkiye’nin huzur listesinde Isparta’dan iki ilçe: Eğirdir ve Yalvaç!

Isparta’nın doğal güzellikleriyle tanınan Eğirdir ve köklü tarihi, gelenekleri ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan Yalvaç, Türkiye’nin sakin yaşamıyla dikkat çeken 29 ilçesi arasında yer aldı. Yalvaç’ın gelenek ve görenekleri, yöresel yemekleri ve kültürel zenginliği ATV ekranlarında da tanıtılırken, Isparta’nın iki ilçesi ulusal basının gündemine taşındı.

Büyükşehirlerin yoğun trafiğinden, kalabalığından ve hızlı yaşam temposundan uzaklaşmak isteyenlerin ilgisi bu kez Isparta’ya çevrildi. Türkiye genelinde doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam atmosferiyle öne çıkan 29 ilçenin yer aldığı listede Isparta’dan Eğirdir ve Yalvaç da kendine yer buldu.

Eğirdir Gölü’nün eşsiz manzarası ve doğayla iç içe yaşamıyla öne çıkan Eğirdir ile binlerce yıllık geçmişi, gelenekleri ve yöresel mutfağıyla dikkat çeken Yalvaç, Isparta’nın farklı güzelliklerini Türkiye’ye bir kez daha hatırlattı.

Eğirdir, gölü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor

Isparta denildiğinde akla gelen ilk doğal güzelliklerden biri olan Eğirdir Gölü, ilçeye kendine özgü bir yaşam atmosferi kazandırıyor.

Göl manzarası, Yeşilada ve Can Ada, doğal plajları, kıyı yerleşimleri ve tarihi dokusuyla Eğirdir, doğayla iç içe sakin bir yaşam arayanların dikkatini çeken yerleşim yerleri arasında bulunuyor.

Balıkçılık, elma üretimi ve turizm faaliyetleri de ilçenin ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip.

Eğirdir'in sakin şehir kimliği de bu özellikleriyle örtüşüyor. İlçe, 2017 yılında uluslararası Cittaslow ağına katılarak Türkiye'nin sakin şehirlerinden biri oldu.

Yalvaç'ın gelenekleri ve yöresel lezzetleri ATV ekranlarında

Listenin diğer Isparta temsilcisi Yalvaç ise yalnızca tarihiyle değil, yaşatılan gelenek ve görenekleriyle de dikkat çekiyor.

Yalvaç'ın yöresel yemekleri, geleneksel düğünleri, misafirperverliği, el sanatları ve kendine özgü yaşam kültürü ATV ekranlarında gündeme taşınarak daha geniş kitlelere tanıtıldı.

Yüzlerce yıllık geleneklerin yaşatıldığı ilçede yöresel mutfak kültürü de önemli bir yere sahip. Keşkek, bulamaç, Yalvaç ekmeği, geleneksel börekler, güllaç ve kesmikli baklava, ilçenin gastronomi değerleri arasında bulunuyor.

Semercilik, keçecilik, dericilik, saraççılık ve minyatür at arabası yapımı gibi geleneksel el sanatları da Yalvaç'ın kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor.

Yalvaç'ın bu değerlerinin ulusal ekranlarda tanıtılması, ilçenin kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaşması açısından önem taşıyor.

Binlerce yıllık tarihiyle Yalvaç ayrı bir değer taşıyor

Yalvaç'ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise tarihi geçmişi.

İlçenin sınırları içerisinde bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, bölgenin geçmişine ışık tutan önemli arkeolojik alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sultan Dağları'nın eteklerinde yer alan Yalvaç; Hoyran Gölü, tarihi yapıları, geleneksel mahalleleri ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

İlçe, 2012 yılında Cittaslow ağına katılarak sakin şehir unvanını alan yerleşimler arasına girdi.

Türkiye'nin sakin yaşam listesinde 29 ilçe bulunuyor

Ekim 2026'da ulusal basında yer alan 29 ilçelik sakin yaşam listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerleşimler bulunuyor.

Listede Isparta'dan Eğirdir ve Yalvaç'ın yanı sıra Akyaka, Arapgir, Daday, Finike, Gerze, Gökçeada, Foça, Göynük, Güdül, Halfeti, Safranbolu, İbradı, İznik, Kemaliye, Köyceğiz, Mudurnu, Perşembe, Seferihisar, Şarköy, Şavşat, Uzundere, Vize, Yenipazar, Çameli, Demre, Ahlat ve Ortahisar da yer aldı.

Bu liste, ilçelerin birincilikten başlayarak sıralandığı resmî bir yarışma sonucu değil; doğal güzellikleri ve sakin yaşam özellikleriyle öne çıkan 29 yerleşimin bir araya getirildiği bir değerlendirme olarak yayımlandı.

Isparta'nın iki ilçesi de Cittaslow üyesi

Eğirdir ve Yalvaç'ın ortak özelliklerinden biri de uluslararası Cittaslow, yani Sakin Şehir ağına üye olmaları.

Cittaslow hareketi; çevrenin korunması, yerel kültürün yaşatılması, geleneksel üretim ve el sanatlarının desteklenmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kent yaşamı gibi ölçütleri esas alıyor.

Uluslararası Cittaslow ağına göre üyelik değerlendirmesi 71 kalite kriteri ve 7 ana başlık üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yalvaç 2012, Eğirdir ise 2017 yılında bu ağa katıldı. Böylece Isparta'nın iki ilçesi, doğal ve kültürel değerlerini korumayı hedefleyen uluslararası hareketin üyeleri arasında yer aldı.

Isparta'nın doğal ve kültürel zenginliği ulusal gündemde

Eğirdir'in gölü ve doğal güzellikleri, Yalvaç'ın tarihi mirası, gelenekleri ve yöresel yemek kültürüyle ulusal basında yer bulması, Isparta'nın tanıtımı açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

Bir tarafta göl manzarasıyla ziyaretçilerini karşılayan Eğirdir, diğer tarafta geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerleriyle öne çıkan Yalvaç bulunuyor.

Isparta'nın bu iki ilçesinin ulusal basında ve televizyon ekranlarında gündeme gelmesi, kentin turizm potansiyelini ve kültürel zenginliğini yeniden ön plana çıkardı.

Eğirdir'in doğası, Yalvaç'ın tarihi ve kültürü… Isparta'nın iki ilçesi, farklı özellikleriyle sakin yaşam arayanların ve Anadolu'nun yerel değerlerini keşfetmek isteyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.