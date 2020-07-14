İSTANBUL - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS'ün İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu çevrimiçi eşleştirme etkinliği gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, platform, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik hızlı uygulanabilecek çözümler geliştiren ileri aşama girişimler ile bu girişimlere finansal kaynakları dışındaki kaynaklarını dayanışma içinde açan şirketleri, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, odaları, birlikleri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

4 gün süren eşleştirme etkinliğinde 41 girişim 38 şirket, kamu kurumu, STK, oda ve birlik ile 376 kaynak erişimi iş birliği kurdu.

Eşleştirme etkinliğinin son gününde, Türkiye iş dünyasının önde gelen kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin yer aldığı jüriye oluşturdukları iş birliklerini sunan 30 girişim arasından ilk 10 girişim belirlenerek KWORKS Kovid-19 Ekspres Hızlandırma Programı'na girmeye hak kazandı.



Programda yer alarak oluşturdukları iş birliklerini 2 ay içerisinde sonuca ulaştıracak olan girişimler arasında şu girişimler yer alıyor:



"Baktek Çevre Teknolojileri (BioGuy): Fabrika gibi büyük tesislere kurulabilen kompakt atık su arıtma çözümleri geliştirir. Bugbounter: Bağımsız güvenlik araştırmacıları sayesinde, kurumların ve şirketlerin siber güvenlik açıklarının bulunmasını, doğrulanmasını, raporlanmasını ve aksiyonların takibini sağlayacak kitle kaynağı ile hizmet veren bir platformdur. İltema: Isı yayan teknik tekstiller üzerine çalışan bir firmadır. AR-GE süreci tamamlanan ürünlerin ihracatını ve ticarileşme faaliyetlerini sürdürmektedir. Macerita: Türkiye'nin interaktif macera haritası ve doğa sporları platformudur. Mflow: Mflow, yönetim sistemi (ISO, BRC, FSSC, IFS vs.) uygulayan işletmelerin tüm kağıt işlerini dijitalleştirerek yönetimini kolaylaştıran ve sürdürülebilirliğini sağlayan, aylık abonelik yöntemi ile kullanılabilen bir bulut yazılımıdır.

Ortus4C: İşletmelere müşteri katılımı ve şirket içi iş birliği için yenilikçi iletişim yazılımı çözümleri sunar. PulpoAR: Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak e-ticaret platformları ve dijital tabelalar için sanal deneme çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketidir. Servissoft: Uçtan uca teknik servis hizmetlerinin takip edilip, yönetilebildiği bulut tabanlı bir SaaS girişimidir. SmartOpt: Matematiksel ve istatistiksel modelleme, yapay zekâ ve optimizasyon teknolojilerini kullanarak tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarında yüzde 30'a varan maliyet tasarrufu sağlayan çözümler sunan bir derin teknoloji girişimidir. Sterilbox: Restororan/Cafe veya çevrimiçi market siparişlerinin teslimat anında sterilizasyonunu gerçekleştiren ve güvenli bir şekilde ilk müşteri temasına olanak sağlayan bir çözüm sunmaktadır."

Seçilen girişimler, hızlandırma programında iş birliği kurdukları şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve birliklerin desteği ile salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yeni çözümleri dayanışma içinde geliştirecek.

Program sonunda gerçekleştirilecek demo gününde ise iş birliği projeleri ve bu projeler kapsamında geliştirilen çözümler tanıtılacak.