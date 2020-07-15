İSTANBUL - Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için “Şiddete karşı #BenVarım” kampanyasını başlattıklarını belirterek, “Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye’de de kadına şiddet vakalarının arttığını gördük. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan ‘evde kal’ çağrıları sonucu asayiş olaylarında yüzde 14,5’lik azalma yaşanırken, aile içi şiddet yüzde 38,2 artış gösterdi.” dedi.

Vodafone’nun “Şiddete karşı #BenVarım” kampanyası, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Doğa Rutkay’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun olduğunu belirterek, Vodafone olarak, şirketin ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını ifade etti.

Suel, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine işaret ederek, tüm dünyada “amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı hedeflediklerini dile getiren Suel, “Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası başlattık. Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye’de de kadına şiddet vakalarının arttığını gördük. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Kovid-19’a karşı yapılan ‘evde kal’ çağrıları sonucu asayiş olaylarında yüzde 14,5’lik azalma yaşanırken, aile içi şiddet yüzde 38,2 artış gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Suel, araştırmaların, karantina nedeniyle aile içi şiddet oranlarının bazı ülkelerde yüzde 25’in üzerinde arttığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Kadınlar gördüğü şiddeti ve acılarını maskeliyor. Biz de kampanyamızla insanları kadına şiddete karşı #BenVarım demeye çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte #BenVarım dedikçe acılar maskelenmeyecek. Bu çağrımızı ‘Kırmızı Işık’ uygulamamızla destekleyerek, şiddetin karşısında, kadınların yanında duran bir marka olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak, kadınların desteklenmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Doğa Rutkay ise kadına yönelik şiddetin, tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu ve bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Vodafone’un kadına şiddetle mücadelenin önemini vurgulayan kampanyasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Rutkay, “Herkesten ricam, kampanyaya destek vermeleri ve #BenVarım etiketiyle paylaşım yapmaları. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz. Bu mücadelede el ele, yürek yüreğe, kol kola olmalıyız.” dedi.

- Doğa Rutkay da kampanyaya sesiyle hayat veriyor

Toplantıda verilen bilgilere göre Vodafone, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı “Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin” mesajının verildiği kampanyasında, Türkiye Vodafone Vakfı’nın geliştirdiği “Kırmızı Işık” uygulamasıyla şiddetin karşısında, kadınların yanında durduğunu hatırlatıyor.

Temmuz başı itibarıyla tüm kanallardan kamuoyuna duyurulan kampanyayla, insanların kadına şiddete karşı #BenVarım demesi hedefleniyor. Kampanyanın destekçilerinden ünlü oyuncu Doğa Rutkay da kampanyaya sesiyle hayat veriyor.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda onları bilgilendirmek amacıyla 6 yıl önce hizmete sunduğu “Kırmızı Işık” uygulaması yenilendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar 331 binin üzerinde indirilen uygulamanın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi.

Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabilecek. Diğer yandan, uygulamanın tamamında aktif hale getirilen Arapça dil seçeneğiyle mülteci kadınların da uygulamadan faydalanması mümkün olacak. “Kırmızı Işık” ayrıca, şiddet türlerine ilişkin farkındalık yaratan ve salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleriyle de kadınlara destek oluyor.

- “Kırmızı Işık” uygulaması ile kolluk kuvvetlerine kolaylıkla haber veriliyor

“Kırmızı Işık” uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Salla-Uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere mesaj ve konum bilgisi “Acil SMS” olarak gönderiliyor.

Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor.

Uygulamaya geçen yıl eklenen “Yol Arkadaşım” özelliğiyle ise kullanıcılar bulundukları lokasyondan harita üzerinden paylaşım yaparak kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda uygulama üzerinden konum paylaşımı yaptıkları kişinin anbean onların hangi noktada olduklarını takip etmelerini sağlayabiliyor. Paylaştıkları rotadan çıkarlarsa, takipçilerine SMS bildirimi gidiyor.