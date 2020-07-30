İSTANBUL - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Haziran ayı itibarıyla kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareket başladı. Temmuz ayında da devam eden bu hareketlilik Kurban Bayramı ile birlikte hızlandı." dedi.

Eresin, Kurban Bayramı dönemindeki turizm hareketine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina döneminde faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin haziran ayında yeniden kapılarını açmaya başladığını belirtti.

Haziran ayı itibarıyla kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareketin başladığını, temmuz ayında da devam eden bu hareketliliğin Kurban Bayramı ile birlikte hızlandığını ifade eden Eresin, "Türkiye'nin Haziran 2020 doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye gerilemiş, İstanbul’da bu oran yüzde 13,8 olmuştu. Temmuz ayında Kurban Bayramı’nın da etkisiyle doluluk ortalamasının bir miktar artmasını bekliyoruz. Bu artış ağırlıklı yazlık bölgelerdeki (resort) faaliyette olan otellerde rezervasyon artışından kaynaklanıyor. Bayram dönemlerinde yaşanan turistik hareketin şehir otellerine maalesef pek etkisi olmuyor." diye konuştu.

- "Bayram döneminde turistik hareketin en zayıf olduğu şehir İstanbul olacak"

Eresin, İstanbul’un konaklama sektörü açısından hem yabancı hem de yerli turist yönünden henüz talep görmediğini, yani boş olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul’da otellerin büyük bölümü halen kapalı, tekrar açılmak üzere talepteki gelişmeleri takip ediyorlar. Bu arada yazlık bölgelerimizdeki (resort) otellerin büyük bölümü de tekrar açılmak üzere özellikle Rusya ve Avrupa Birliği’ndeki olumlu gelişmeleri bekliyor. Açık olan otellerde bayramın da etkisiyle kıyı bölgelerde doluluk ortalamasının yüzde 50-60’lara çıkmasını bekliyoruz. Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil bölgelerinde halihazırda açık oteller için bu oranlar bir miktar daha yüksek olabilir. Büyük şehirlerden Anadolu’ya yönelik memleket ziyaretleri de bir hareket oluşturuyor. Doluluk ortalamasının İstanbul için ise geçen ay olduğu gibi yüzde 10-15’lerde kalacağını öngörüyoruz. Yani bayram döneminde turistik hareketin en zayıf olduğu şehir İstanbul olacak."

- "Güvenli Turizm Belgelendirme Programı uluslararası rekabet avantajı sağlayacak"

Eresin, sektör olarak birçok önlem aldıklarını, almaya da devam ettiklerini belirterek, Güvenli Turizm Belgelendirme Programı’nın dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri olduğunu ve turizm sektörüne hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı.

Hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edilmesini beklediklerini anlatan Eresin, misafirlerin gönül rahatlığıyla otellerde konaklayabileceğini dile getirdi.

Eresin, yabancı turist açısından açılmasını bekledikleri pazarlar olduğuna işaret ederek, "Bu noktada açıklanan tahmini turist rakamlarından çok, gerçek talebe odaklanmış durumdayız. ‘Bekle gör’ durumuna göre oluşan talep dikkate alınarak otellerin açılıp açılmayacağına karar verilecek. Bilindiği üzere ülkemiz turizmi için ana pazarlar olarak kabul ettiğimiz Rusya ve İngiltere uçuşlarında, İngiltere uçuşları yaklaşık 10 gün önce başladı. Rusya uçuşlarının ise ağustosun başında önce İstanbul ve Ankara, 10 Ağustos'ta ise başta Antalya olmak üzere Bodrum, Dalaman gibi tatil yörelerimize başlayacağı açıklandı. Tabii ki bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

- "Talep artarsa bazı kapalı oteller tekrar açılabilir"

Müberra Eresin, İngiliz turistlerin geçen yıllara göre sayıca az olmakla birlikte Antalya, Bodrum ve Dalaman havaalanını kullanarak Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, Rus turistlerin ise 10 Ağustos'ta başta Antalya olmak üzere Bodrum Dalaman gibi tatil bölgelerine gelmelerini beklediklerini söyledi.

Havaalanlarında ve otellerde Kovid-19 ile ilgili gerekli önlemleri en üst düzeyde aldıklarını vurgulayan Eresin, "Şayet her şey yolunda giderse uçak seferlerinin artış göstereceğini bekliyoruz. Bu aşamada açıklanan tahmini rakamlar bizce gerçekleri ifade etmiyor zira talep artışı birbirinden bağımsız birçok unsura bağlı. Olumlu gelişmelere göre talep artarsa bazı kapalı otellerin tekrar faaliyete açılabileceğini biliyoruz." dedi.

- "Plan ve hedeflerimizi şimdiden 2021 için yapıyoruz"

Eresin, Kovid-19’dan en fazla etkilenen sektörün tüm dünyada olduğu gibi turizm olduğunu belirterek, "Pandemi sonrası turizm, en son toparlanacak sektörlerden biri olacaktır. Asıl toparlanma işaretlerini 2021’in bahar aylarından itibaren bekliyoruz. Plan ve hedeflerimizi şimdiden 2021 için yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

En önemli endişelerinin kalifiye insan kaynağını koruyabilmek olduğunu anlatan Eresin, "Tüm dünyada turizm sektörüne önemli destekler sağlanıyor. İstihdama ve ekonomiye katkıları nedeniyle ülkemizin stratejik sektörleri arasında yer alan turizm sektörüne bu süreçte sağlanan desteklerin devamını, özellikle kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Sahte site uyarısı

Eresin, son dönemde arttığı gözlenen sahte internet siteleri üzerinden yapılan paket tur satışları ve otel rezervasyonları konusunda uyarıda bulunarak, "Özellikle otellerin web sitesiymiş gibi görünen sahte sitelerde önemli bir artış var. Tatil planı olan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ederiz." dedi.

Müberra Eresin, paket tur alırken veya otel rezervasyonu yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda tavsiye ve uyarılarını şöyle sıraladı:

"Bir seyahat acentesi veya bir tur operatörü aracılığıyla tatil planlanıyorsa öncelikle bu şirketlerin güvenilir olmalarına, acentenin mutlaka TÜRSAB üyesi olmasına dikkat edilmeli. Aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılıyorsa, bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolü mutlaka yapılmalı. Tüketicilere, online rezervasyon siteleri üzerinden satın alım sonrası, otelden de rezervasyonlarının yapıldığının teyid edilmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, aynı otelin aynı dönemde diğer sitelere göre oldukça ucuz fiyat sunulduğu rezervasyon sitelerine şüpheli yaklaşmalarını öneririz. Bizim önerdiğimiz bir yöntem ise konaklama tesisine direkt rezervasyon yaptırmaktır.

Birçok otel en uygun fiyatlarını kendi web sitesinde veriyor. Dolayısıyla misafirlerin istedikleri ve seçtikleri otel belliyse, direkt otellerin web sayfalarından bizzat rezervasyon yaptırabilirler. Ayrıca otellerin daha esnek iptal şartları sunduğuna da dikkat çekmek isteriz. Ancak bu konuda da şuna dikkat etmek gerekiyor. Bazı oteller kendi internet sayfalarını yönetmiyor başka bir ajansa devrediyor. Bu tip ajanslar üzerinden yapılan rezervasyonların da kontrolü yapılmalı."

Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgeli oteller tercih edilirse sorun yaşanması ihtimalinin çok az olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Misafirler bu tip işletmelerde her türlü güvenceyi bulacaklardır. Sözgelimi gıda yönetmeliklerine uygundur, yangın mevzuatına uygundur, sağlık kurallarına uygunluğu kontrol edilmiştir. TÜROB üyesi otellerimizin tamamı Turizm İşletme Belgesi’ne sahiptir. Üye otellerimizin isimleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde turizm işletme belgesi verilmiş tüm otellerin listesini kurumsal web sitemiz www.turob.org’da güncel olarak yer almaktadır. TÜROB olarak sadece, tüketicilerin üyemiz olan otellerle ilgili herhangi bir sıkıntısı söz konusu olursa çözümü konusunda müdahale edebiliyoruz. Belediye belgeli oteller ile ilgili olarak ise tamamen konunun dışındayız."