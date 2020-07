İSTANBUL - Fiat Chrysler Automobiles (FCA), otonom sürüş teknolojileri alanında 4 yıldır iş ortaklığı gerçekleştirdiği Waymo ile hafif ticari araçlara yönelik yeni iş birliği gerçekleştirdi.

Tofaş açıklamasına göre, Waymo'nun Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini, FCA ürün yelpazesindeki araçlara uygulamak üzere birlikte çalışan iki şirket, hafif ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan otonom çözümler geliştirme çalışmalarına başladı.

Çalışma kapsamında, küresel ticari müşterilere erişim sağlayacak yapılandırılabilir bir otonom platform olan "Waymo Driver"ın, FCA ürün yelpazesinde yer alan Ram ProMaster hafif ticari modeline entegrasyonu sağlanacak. Bu doğrultuda; mal dağıtım hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve işlerini büyütmeye devam eden ticari araç müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve otonom sürüş teknolojilerinin taşımacılık alanındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.





- "Zamanla tüm FCA ürün gamında yer alacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen FCA Üst Yöneticisi (CEO) Mike Manley, Waymo ile 4 yıllık ortaklıkta yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Waymo Driver platformunu, ilk olarak Chrysler Pacifica aracımıza entegre ederek tamamen otonom sürüş teknolojisini halka açık yollarda kullanan tek ortaklık olduk. Yeni bir adımla da Waymo ile olan işbirliğimizi derinleştiriyor ve Ram ProMaster ile başlayarak otonom sürüş teknolojisini hafif ticari araç müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Waymo'nun Seviye 4 tamamen otonom sürüş teknolojisi, zamanla tüm FCA ürün gamında yer alacak. Ortaklığımız, önümüzdeki yıllarda otomotiv dünyasına yön verecek güvenli ve sürdürülebilir mobilite çözümleri geliştirmemizde önemli bir rol üstleniyor."

Waymo Üst Yöneticisi (CEO) John Krafcik de FCA'nın ilk OEM ortakları olduğunu belirterek, "Waymo One filomuzdaki ilk araçlar, Chrysler Pacifica Hybrid van modelleri oldu. Waymo Driver ile diğer tüm araçlardan daha güvenli ve güvenilir bir otonom sürüş imkanı sunuyoruz. Dünyanın önde gelen otomotiv grubu FCA ile olan ortaklığımızı Seviye 4 otonom sürüş özelliği sunan Waymo Driver ile genişletiyoruz. Bu teknolojiyi tüm FCA ürün gamına uygulayacak ve tüm dünyada ulaşım, ticari teslimat ve kişisel kullanım araçlarında yeni ufuklar açacağız." ifadelerini kullandı.

İnsanların ve nesnelerin güvenli ve kolay bir şekilde ulaşımını sağlama misyonuna sahip otonom sürüş teknoloji şirketi Waymo, ilk olarak 2009 yılında "Google Otonom Sürüş Özelliğine Sahip Otomobil Projesi" ile çalışmalarına başladı. Şirket, bugüne kadar 25 ABD kentindeki kamu yollarında milyonlarca km otonom test sürüşü ve simülasyon test sürüşü gerçekleştirdi.

Şirketin "Waymo Driver" teknolojisi ise, otonom sürüş hizmeti olan Waymo One ile taşımacılık ve yerel teslimat hizmeti Waymo Via kapsamındaki çalışmaları destekliyor. 2016 yılında Waymo’nun ilk OEM ortağı olan Fiat Chrysler Automobiles, Waymo Driver Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini tüm ürün yelpazesine entegre etme çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Chrysler Pacifica Hybrid van ile Seviye 4 otonom sürüş alanında başarı kaydeden bu ortaklıkla, ulaşım ve taşımacılık alanlarında otonom teknolojisi kullanılarak yeni bir boyut açılması hedefleniyor. Her iki şirket, farklı coğrafya ve şehirlerde, zorlu hava koşullarında tamamen sürücüsüz bir otonom sürüş hizmeti sunmak adına çalışmalarına devam ediyor.