Atatürk’ün Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Gün Yüzüne Çıktı: Eğirdir Garı’nda Tarihi An

Ispartalı fotoğrafçı Cengiz Sakarya’nın arşivinden çıkan ve bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmayan fotoğraf, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir ziyareti sırasındaki dinlenme anlarını ölümsüzleştiriyor.

ISPARTA – Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta ve ilçesi Eğirdir’e yaptığı ziyaretlere dair çok özel bir belge, 54 yıllık fotoğraf sanatçısı Cengiz Sakarya’nın arşivinden çıktı. Kayınpederi tarafından çekilen ve bugüne dek titizlikle saklanan fotoğraf, Atatürk’ün Eğirdir Tren Garı’nda dinlenirken kaydedilmiş nadir anlarını içeriyor.

"Nesilden Nesile Aktarılan Bir Miras"

Isparta’da 1969 yılından bu yana fotoğrafçılıkla uğraşan Cengiz Sakarya, arşivindeki bu özel kareyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Fotoğrafın teknik ve manevi değerine dikkat çeken Sakarya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf Eğirdir Tren Garı'nda Atatürk dinlenirken çekilmiş, Türkiye’de henüz hiçbir yerde yayınlanmamış bir kare. Kayınpederim fotoğrafçılığa meraklı biriydi ve geniş bir yerel arşivi vardı. Bu miras bana geçti. Kendi karanlık odamda bastığım bu fotoğraflar, gün yüzüne çıkmamış gerçek birer hazine niteliğinde."

Atatürk Müzesi’ne Bağışlandı

Isparta’nın tarihine ışık tutacak görsel belgelerin azlığına değinen Sakarya, fotoğrafın bir baskısını Isparta Atatürk Müzesi’ne teslim ettiğini belirtti. Tarihi kare, hem bölge halkı hem de tarihçiler için büyük heyecan uyandırdı.

Fotoğrafın Kaynağı: Cengiz Sakarya Arşivi (Kayınpederi tarafından çekildi)

Mekan: Eğirdir Tren Garı

Özelliği: İlk kez gün yüzüne çıkıyor olması

Editörün Notu: Atatürk'ün Isparta ziyaretiyle ilgili kısıtlı sayıdaki görsel arşive eklenen bu yeni fotoğraf, Milli Mücadele ve Cumhuriyet sonrası Anadolu gezilerinin belgelenmesi açısından büyük önem taşıyor.