Isparta'da Kötü Koku Şikayetleri Artıyor: Vali Baruş Denetim Gerçekleştirdi

Isparta, 7 Ağustos 2023 - Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan kötü koku şikayetleri, Vali Aydın Baruş'un bizzat denetim gerçekleştirmesiyle önem kazandı. Bölgeden çıkan rahatsız edici koku nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar, Vali Baruş'un denetiminde çözüm umudu arıyor.Isparta, 7 Ağustos 2023 - Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nden yükselen kötü koku sorunu, Vali Aydın Baruş'un denetimiyle gündeme geldi. Vali Baruş, bölgede bulunan fabrikalar ve tesisleri inceleyerek, çevre sakinlerinin yaşadığı şikayetlere çözüm arayışına girdi.Isparta Valisi Aydın Baruş, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nden yayılan kötü koku sorununa dikkat çekerek, bölgedeki fabrika ve tesislerin denetimini bizzat gerçekleştirdi. Halkın rahatsızlığını önemseyen Vali Baruş, çözüm için adımlar atılacağını belirtti.Isparta Valisi Aydın Baruş, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan kötü koku sorununa yönelik sert açıklamalarda bulundu. Vali Baruş, bölgedeki denetimleriyle ve alınacak yaptırımlarla ilgili önemli kararların alınacağını duyurdu.Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre kirliliği ve kötü koku sorunlarına çözüm arayışı sürerken, Vali Aydın Baruş'un bizzat yaptığı denetim ile sorunun çözümüne dair yeni adımlar atılacağının işareti verildi.