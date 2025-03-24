Isparta’nın Mis Kokulu Köşesi: Eyüp Sabri Tuncer Kolonya Bayisi

Isparta’nın tarihi ve geleneksel alışveriş noktalarından biri olan Fatih Çarşısı’nda, Yayla Mahallesi bodrum katında No:27 numarada, nostaljik bir dükkan yıllardır müşterilerini ağırlıyor. Burası, yalnızca bir kolonya bayisi değil; geçmişin zarafetini ve mis kokulu anılarını yaşatan bir yer. Dükkanın sahibi Eyüp Yavuz, yıllardır Eyüp Sabri Tuncer markasının birbirinden farklı kolonyalarını müşterileriyle buluşturuyor.

Kolonyanın Kokusunda Bayram Anıları

Kolonya, Türk kültüründe yalnızca bir temizlik ürünü değil, aynı zamanda misafirperverliğin, zarafetin ve özel anların bir simgesi. Bayram sabahlarında büyüklerin ellerine dökülen ferahlatıcı limon kolonyası, yıllar boyunca hafızalarımızda unutulmaz bir yer edindi. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda tatlı ikram edilirken bir yandan da kolonya ikram edilmesi adettendir.

Eyüp Yavuz’un dükkanına gelen müşteriler de bu nostaljiyi tekrar yaşıyor. İçeri girer girmez, raflardaki yasemin, çam, ıhlamur, amber ve tabii ki klasik limon kolonyalarının kokusu sizi sarıyor. Bir yandan şişelere doldurulan taze kolonyalar, diğer yandan vitrinde dizili nostaljik şişeler…

Sadece Bayramlarda Değil, Günlük Hayatın Vazgeçilmezi

Kolonya, yalnızca bayramların değil, günlük hayatın da vazgeçilmezi. Özellikle son yıllarda hijyenin önemi arttıkça, kolonya kullanımı da giderek yaygınlaştı. Ofiste, arabada, çantada bir şişe kolonya bulundurmak artık bir alışkanlık hâline geldi.

Ayrıca Eyüp Yavuz’un dükkanında kolonya haricinde doğal sabunlar, oda parfümleri ve esanslar da bulunuyor. Özellikle zeytinyağlı doğal sabunlar, müşterilerin ilgisini çekiyor.

Isparta’da Kolonyanın Merkezi

Isparta’da kaliteli kolonya almak isteyenlerin ilk uğradığı yerlerden biri olan bu şirin dükkân, sıcak atmosferi ve nostaljik havasıyla dikkat çekiyor. Fatih Çarşısı’nın bodrum katında, 0535 513 79 71 numaralı telefondan ulaşılabilen Eyüp Sabri Tuncer bayisinde, kolonyanın en saf ve kaliteli hâlini bulabilirsiniz.

Eğer siz de eski bayramları, mis kokulu geçmişi ve geleneksel Türk misafirperverliğini yaşamak istiyorsanız, Eyüp Yavuz’un dükkanına uğrayabilirsiniz. Çünkü bazı kokular, yalnızca temizlik değil; anıların ve kültürün bir parçasıdır.

"Kolonya Kültürünün Son Kalesi: Eyüp Yavuz’un Dükkanı"









































