Isparta Valiliği Basın Duyurusu

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN DUYURUSU Ülke genelinde İkaz ve Alarm haberlerinin duyurulması, mevcut sirenlerin faal halde tutulması ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümünün 88.

Yıldönümü olması münasebetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da, 10 Kasım 2026 günü saat (09:05-09:07) arası il merkezinde Türk Telekom İl Müdürlüğü binasında ve ilçe kaymakamlıkları ile diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan sirenler 2 (iki) dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.