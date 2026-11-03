Isparta’da 680 üniversite öğrencisine iş fırsatı: Günlük 1.375 TL

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 680 üniversite öğrencisine kampüs bünyesinde çalışma ve deneyim kazanma imkânı sunulacak. Programa katılan öğrencilere çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak.

Isparta’da üniversite öğrencilerine hem gelir elde etme hem de iş hayatını yakından tanıma fırsatı sunan yeni bir program hayata geçiriliyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında “İŞKUR Gençlik Programı” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ile İŞKUR İl Müdür Vekili Fatma Cuci tarafından imzalanan protokol, toplam 680 öğrenciyi kapsıyor. Programla gençlerin eğitim hayatları devam ederken çalışma deneyimi kazanmaları, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Haftada 3 güne kadar çalışma imkânı

Öğrencilerin ders programlarını aksatmayacak şekilde hazırlanan çalışma modeli, kısmi ve esnek zamanlı olarak uygulanacak. Programa katılan öğrenciler haftada en fazla 3 gün görev alabilecek.

Üniversite kampüsünde yürütülecek çalışmalarda öğrenciler; sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, altyapı ve bakım çalışmaları, toplumsal hizmetler ile öğrenci uyum ve gelişim süreçlerinde görev üstlenebilecek.

Her çalışma günü için 1.375 TL ödeme

Programın öğrenciler açısından dikkat çeken yönlerinden biri de sağlanacak günlük ödeme olacak. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışmalara katılan öğrencilere, katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak.

Sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak

Program kapsamında öğrencilere sosyal güvence de sağlanacak. Katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

680 öğrencinin yararlanabileceği programla üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken ekonomik açıdan desteklenmesi ve mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazanmaları amaçlanıyor.