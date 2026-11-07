Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü

Motorine gece yarısı 5 lira 47 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası Isparta'da motorinin litre fiyatı 97,50 TL oldu.

Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü
ISPARTA
79 Okunma
0

Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 47 kuruş indirim uygulandı. İndirimin ardından Isparta'da motorinin litre fiyatı 97 lira 50 kuruşa geriledi.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Araç sahiplerinin beklediği gelişmeyle birlikte motorinin litre fiyatında 5 lira 47 kuruşluk düşüş yaşandı.

Akaryakıt tabelaları değişti

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren indirim sonrasında akaryakıt istasyonlarında motorin fiyatları yeniden güncellendi. İndirim, özellikle dizel araç kullanan sürücüler tarafından yakından takip edildi.

Isparta'da motorin 97,50 lira oldu

Yapılan indirimin ardından Isparta'da motorinin litre fiyatı 97 lira 50 kuruşa düştü. Böylece motorin fiyatı kentte yeniden 100 liranın altına geriledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken benzin ve motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği merak ediliyor.

 

Isparta motorin fiyatıIsparta akaryakıt fiyatlarımotorin indirimimazot indirimimotorin ne kadarIsparta benzin fiyatlarıakaryakıt indirimimazot fiyatı
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı
Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücreti 50 TL kalacak
Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü
Türkiye'nin sakin ilçeleri listesinde Isparta'dan 2 ilçe
Isparta'nın içme suyunda iddialar ve 4,5 milyarlık ihale
Isparta TOKİ 1002 Konutlarında sağlık ocağı bekleniyor
Isparta ISUBÜ Rektörü Yılmaz Çatal yeniden atandı
Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda kaza! Parçalar yola saçıldı
Isparta’da sonbaharın en güzel sürprizi: Palamutlar!
Isparta Müzesi için yeni proje aşaması başladı!
Meteoroloji’den Isparta’ya zirai don uyarısı! Üreticiler dikkat
Isparta-Antalya Yolunda COP31 Tedbiri! Alternatif Güzergâhlar Açıklandı
Isparta’da sonbaharın en güzel adresi Kovada Gölü!
Ruhsatlı silahlara çelik kasa zorunluluğu geliyor!
Isparta’da yüzme seansları başlıyor! Başvurular başladı
Isparta’da soğuk alarmı! Davraz’da sıcaklık -7 dereceye düşecek
Ertuğrul’dan Isparta için önemli çağrı: Yeni şeyler söylemeliyiz
Isparta’da Hazineye ait 10 taşınmaz satışa çıkıyor!
Yalvaç’ta ücretsiz otobüs seferi kararı değişti!
Isparta’da 2027 yılında suya zam yapılmayacak!
Başdeğirmen’den Zabun’a su yanıtı! 4,5 milyarlık ihale
Motorine 5,47 TL indirim bekleniyor! Isparta'da fiyat düşecek
Isparta’da Mehmetçik için spor merkezinin temeli atıldı
Uzmandan altın ve gümüş yorumu: Tarihi fırsat olabilir
Hal yasasında yeni dönem! Cezalar artıyor, kurallar değişiyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi:
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da 680 üniversite öğrencisine iş fırsatı: Günlük 1.375 TL
Isparta’da 680 üniversite öğrencisine iş fırsatı: Günlük 1.375 TL