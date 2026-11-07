Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 47 kuruş indirim uygulandı. İndirimin ardından Isparta'da motorinin litre fiyatı 97 lira 50 kuruşa geriledi.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Araç sahiplerinin beklediği gelişmeyle birlikte motorinin litre fiyatında 5 lira 47 kuruşluk düşüş yaşandı.

Akaryakıt tabelaları değişti

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren indirim sonrasında akaryakıt istasyonlarında motorin fiyatları yeniden güncellendi. İndirim, özellikle dizel araç kullanan sürücüler tarafından yakından takip edildi.

Isparta'da motorin 97,50 lira oldu

Yapılan indirimin ardından Isparta'da motorinin litre fiyatı 97 lira 50 kuruşa düştü. Böylece motorin fiyatı kentte yeniden 100 liranın altına geriledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken benzin ve motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği merak ediliyor.



