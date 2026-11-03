Isparta’da 3-4 Kasım elektrik kesintisi: 6 bölgede bakım yapılacak

Isparta’da 3-4 Kasım elektrik kesintisi: 6 bölgede bakım yapılacak
ISPARTA
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Isparta’da 3-4 Kasım elektrik kesintisi: 6 bölgede bakım yapılacak

Isparta’da 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle il merkezi ile Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Atabey, Eğirdir ve Gönen ilçelerindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, çalışma yapılacak bölgelere göre 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Isparta’da elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle iki gün boyunca bazı mahalle ve köylerde enerji kesintisi yaşanacak. 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günlerini kapsayan çalışma programında il merkeziyle birlikte 5 ilçedeki belirli noktalar yer alıyor.

Elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve saatleri şöyle:

3 KASIM SALI GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEÇİBORLU

Saat 09.00-16.00 arasında Aydoğmuş Köyü’nde bakım çalışması yapılacak.

Kesintiden Kurtuluş Mahallesi’ndeki Prof. Ahmet Acar Sokak ve Çakmak Sokak ile Bağlar ve Prof. Ahmet Acar bölgeleri etkilenecek.

ISPARTA MERKEZ – DAVRAZ MAHALLESİ

Saat 09.00-16.00 arasında Davraz Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden 3926 ve 3927 bölgeleri ile 3932 ve 3944 sokakları etkilenecek.

ŞARKİKARAAĞAÇ

Saat 10.00-16.00 arasında bakım çalışması nedeniyle çok sayıda köy ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek yerler:

  • Arak Köyü

  • Çördük Çayır bölgesi

  • Salur Köyü

  • Yassıbel Köyü

  • Çiçekpınar Köyü Aşağı Mahallesi: Sıra Söğüt ve Yeşil sokaklar

  • Çiçekpınar Köyü Orta Mahallesi: Doğan ve Doğan 1 sokaklar

  • Çiçekpınar Köyü Çördük Mahallesi: Harman ve Ufuk sokakları

4 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ISPARTA MERKEZ – BÜYÜKGÖKÇELİ VE KÜÇÜKGÖKÇELİ

Saat 09.00-16.00 arasında iki köyün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükgökçeli Köyü’nde Okul Mahallesi, Çatal Mahallesi Kayalık Sokak ve İlizme Sokak ile 144. Sokak kesintiden etkilenecek.

Küçükgökçeli Köyü’nde ise Güney Bahçe Evleri bölgesine elektrik verilemeyecek.

ATABEY

Saat 09.00-16.00 arasında bakım çalışması yapılacak.

Kesintiden Yeni Harman ve Yeni Katip Mesut bölgeleri ile İslamköy’de bulunan:

  • Müftü Mahallesi Ünlü Sokak

  • Yeni Mahalle Dr. Mehmetali Sokak

  • Süleyman Demirel Sokak

etkilenecek.

EĞİRDİR

Saat 09.00-16.00 arasında bazı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

  • Bağlar bölgesi: Hafız 15. Sokak ve Kabali 13. Sokak

  • Konya Bucağı: Hobanoğlu 17. Sokak ve Prof. Dr. Yıldız Kuzgun 16. Sokak

  • Sanayi bölgesi: Budak 14. Sokak, Prof. Dr. Yıldız Kuzgun 16. Sokak ve Mütevelli 18. Sokak

KEÇİBORLU – KOZLUCA KÖYÜ

Saat 09.00-16.00 arasında Kozluca Köyü’nün köy merkezi ve köy sokağında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

ÇALIŞMALAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE YAPILACAK

Yetkililer, elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek bakım çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi.

Elektrik kesintisinden etkilenecek vatandaşların belirtilen tarih ve saatleri dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

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