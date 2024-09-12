Isparta’da Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlanan çalışmalar kapsamında, Merkez İlçe Akkent Mahallesi’nde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçu işlediği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Vatandaşları milyonlarca lira dolandırdığı tespit edilen A.G.F. ve M.E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden A.G.F. İsparta Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken, M.E.G. tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.