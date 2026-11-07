Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücreti 50 TL kalacak

Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücreti 50 TL kalacak
ISPARTA
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Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücreti 50 TL kalacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gölcük Tabiat Parkı'nda araç giriş ücretinin bu yıl da 50 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Başdeğirmen, uygun ücret politikasının ziyaretçi sayısında önemli artış sağladığını belirtti.

Isparta'nın önemli doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşları ilgilendiren giriş ücretiyle ilgili açıklama geldi. Isparta Belediyesi Kasım Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, araç giriş ücretinin bu yıl da 50 TL olarak kalacağını duyurdu.

Gölcük'te araç giriş ücreti değişmedi

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ücret politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Başdeğirmen, Milli Parklar Genel Müdürü ve bölge müdürüyle yaptığı görüşmede giriş ücretinin düşük tutulduğunun kendisine iletildiğini aktardı.

Türkiye'deki milli parklarda otomobil giriş ücretinin 275 TL seviyesinde olduğunu belirten Başdeğirmen, Gölcük'te ise araç giriş ücretinin 50 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Bu uygulamayla Ispartalı vatandaşların Gölcük Tabiat Parkı'ndan daha kolay yararlanmasının amaçlandığını ifade eden Başdeğirmen, parkın ailelerin dinlenebileceği ve doğayla vakit geçirebileceği önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Giriş ücretindeki düşüş ziyaretçi sayısını artırdı

Başkan Başdeğirmen, Gölcük Tabiat Parkı'nda uygulanan ücret değişikliğinin ziyaretçi sayısına da yansıdığını belirtti.

Göreve geldikleri dönemde hafta sonlarında parka yaklaşık 300 aracın giriş yaptığını aktaran Başdeğirmen, araç giriş ücretinin 90 TL'den 50 TL'ye düşürülmesinin ardından bu sayının 2 bin 200'e yaklaştığını söyledi.

Gölcük, Ispartalıların uygun ücretle ziyaret edebileceği alanlardan biri

Gölcük Tabiat Parkı, doğal güzelliği ve şehir merkezine yakın konumuyla Isparta'nın öne çıkan dinlenme alanları arasında yer alıyor.

Araç giriş ücretinin 50 TL olarak korunmasıyla vatandaşların parkı daha uygun maliyetle ziyaret edebilmesi hedefleniyor. Başdeğirmen, vatandaşların geniş kesimlerinin yararlandığı hizmetlerde fiyat artışına gitmemeye özen gösterdiklerini de dile getirdi.

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