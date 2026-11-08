Isparta’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Demirköprü mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Isparta’da meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Demirköprü mevkiinde bir otomobil ile minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada araçların hava yastıkları da açıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada hafif yaralandığı belirtilen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Demirköprü mevkiinde trafik akışı geçici olarak durduruldu. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma yapıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.