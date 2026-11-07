Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı

Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı
ISPARTA
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Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte artık soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınacak.

Yeni düzenlemeyle et fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan hesaplama yöntemi değişirken, hayvancılık sektöründeki iş ve işlemlere ilişkin yetkiler de yeniden düzenlendi.

Buna göre daha önce Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredildi. Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı
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