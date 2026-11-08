Isparta’da araç yangını paniğe neden oldu

Isparta’nın Emre Mahallesi Gökçay Kavşağı’nda bir otomobilde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Isparta’da araç yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Emre Mahallesi Gökçay Kavşağı mevkiinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen yoğun dumanı ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, otomobildeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.