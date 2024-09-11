IYAŞ’ta Görev Değişikliği: Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan Oldu

IYAŞ Yönetim Kurulu, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi. Üç yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Süleyman Dağlı, kendi isteği ile başkanlık görevini devrederek Hasan Ali Meydan’a bıraktı.

Süleyman Dağlı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devretmesine rağmen IYAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan, IYAŞ’ın kuruluşundan bu yana yönetimde yer alarak önemli katkılar sağlamış bir isim olarak öne çıkıyor.

Meydan’ın yeni görevi ile birlikte IYAŞ’ın gelişimine katkı sağlamayı sürdürmesi bekleniyor.